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लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए प्रत्याशियों का साक्षात्कार किया

Bhupendra Singh

Updated Thu, 08 Oct 2026 03:33 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 03:33 PM IST







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राजधानी लखनऊ के वृंदावन सेक्टर-9 में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए प्रत्याशियों का साक्षात्कार किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने बताया कि पार्टी सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ... और पढ़ें

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