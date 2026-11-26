अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर योगी ने कहा कि रामलला के दर्शन करना अच्छी बात है, लेकिन सपा प्रमुख को रामभक्तों और हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें 90 के दशक में अपनी पार्टी की गलती स्वीकार करनी चाहिए। यदि तब सद्बुद्धि आ गई होती तो रामभक्तों पर गोली चलाने की नौबत नहीं आती। उन्होंने कहा कि मथुरा में राधे-राधे, अयोध्या में जय श्रीराम और काशी में हर-हर महादेव कहना आस्था के अनुरूप है, जबकि राम नाम सत्य विदाई के समय कहा जाता है। सपा के सनातन पर मुखर होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दो नावों की सवारी हमेशा खतरनाक होती है।



राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

राहुल गांधी पर तंज कसते हुए सीएम ने उन्हें ऐसा रॉकेट बताया, जिसे लांच करने की कोशिश होती है, लेकिन वह हर बार विफल रहता है। अखिलेश यादव की घुसपैठियों संबंधी टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि वास्तविक घुसपैठिए सपा को अपने सगे-संबंधी नजर आते हैं। एसआईआर का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में केवल पात्र भारतीय नागरिकों के नाम होने चाहिए। मृतकों और स्थान बदल चुके मतदाताओं के नाम हटने चाहिए, लेकिन किसी पात्र भारतीय का नाम नहीं कटना चाहिए।