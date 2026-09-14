लखनऊ: लोहिया में बनेगा यूपी का दूसरा सबसे बड़ा व उन्नत ट्रॉमा सेंटर, गंभीर घायल मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

हादसों में घायल गंभीर मरीजों को अब लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में और बेहतर इलाज मिल सकेगा। संस्थान में यूपी का दूसरा 300 बेड वाला उन्नत ट्रॉमा सेंटर बनाने की तैयारी तेज हो गई है (पहला उन्नत ट्रॉमा सेंटर केजीएमयू में है, जो 450 बेड का है)। शहीद पथ परिसर से लगी करीब साढ़े चार एकड़ जमीन पर इसका निर्माण होगा। संस्थान के छठवें स्थापना दिवस पर रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उपलब्धियों और भावी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई।

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निदेशक डॉ. सीएम सिंह ने बताया कि संस्थान के विस्तार के लिए 1,010 बेड के अस्पताल और 1,085 नए पदों को मंजूरी मिली है। अब तक 600 रोबोटिक सर्जरी हो चुकी हैं। प्रदेश का दूसरा रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट भी लोहिया में हुआ। इमरजेंसी में मरीजों को एंबुलेंस से उतारकर विभाग तक पहुंचाने के लिए पोर्टर सुविधा शुरू की गई है। यह सुविधा शुरू करने वाला लोहिया देश का पहला सरकारी संस्थान है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 तकनीकी व पैरामेडिकल स्टाफ को नियुक्ति पत्र भी बांटे। विज्ञापन पुस्तक सीओपीडी: सही जानकारी, सही देखभाल का विमोचन निदेशक डॉ. सीएम सिंह ने बताया कि संस्थान के विस्तार के लिए 1,010 बेड के अस्पताल और 1,085 नए पदों को मंजूरी मिली है। अब तक 600 रोबोटिक सर्जरी हो चुकी हैं। प्रदेश का दूसरा रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट भी लोहिया में हुआ। इमरजेंसी में मरीजों को एंबुलेंस से उतारकर विभाग तक पहुंचाने के लिए पोर्टर सुविधा शुरू की गई है। यह सुविधा शुरू करने वाला लोहिया देश का पहला सरकारी संस्थान है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 तकनीकी व पैरामेडिकल स्टाफ को नियुक्ति पत्र भी बांटे। समारोह में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोहिया के रेस्पिरेटरी मेडिसिन के हेड डाॅ. अजय कुमार वर्मा की पुस्तक सीओपीडी: सही जानकारी, सही देखभाल का विमोचन हुआ ,जो इस पर पहली हिंदी पुस्तक है। डॉ. एसएस नाथ की पुस्तक क्रिटिकल केयर पर्ल्स का भी विमोचन हुआ।

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