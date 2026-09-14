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अंबेडकरनगर: बांस से पीट-पीटकर बुजुर्ग की हत्या, खेत में लगी बाड़ तोड़ने से रोकने पर हुआ विवाद

Mon, 14 Sep 2026 09:25 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर Published by: Bhupendra Singh Updated Mon, 14 Sep 2026 09:25 AM IST
सार

अंबेडकरनगर में आरोपियों ने बांस से पीट-पीटकर बुजुर्ग की हत्या कर दी। इसके बाद मौके से फरार हो गए। खेत में लगी बाड़ तोड़ने से रोकने पर कहासुनी शुरू हुई, जिसने हत्या का रूप ले लिया। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Elderly man beaten to death with bamboo stick in Ambedkar Nagar
चैतू राजभर की फाइल फोटो। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार
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यूपी के अंबेडकरनगर में रविवार देर रात शराब ठेके के पास कहासुनी के बाद बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करके जानकारी जुटाई। आगे की कार्रवाई की जा रही है। 

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घटना सम्मनपुर क्षेत्र के कुर्की बाजार की है। क्षेत्र के ही कुर्की महमूदपुर निवासी चैतू राजभर (60) रात को खेत की रखवाली करने गए थे। रास्ते में शराब ठेके के पास कुछ लोग उनके सब्जी के खेत के चारों तरफ लगे बांस की घेराबंदी तोड़ने लगे। विरोध करने पर उनकी कहासुनी हो गई। 
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आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने बांस से चैतू राजभर पर हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज, सद्दरपुर ले जाया गया। वहां जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है।
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स्थानीय लोगों के मुताबिक, घटना में शामिल बताए जा रहे लोग शाह सुलेमपुर खपुरा गांव के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने बताया आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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