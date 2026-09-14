अंबेडकरनगर: बांस से पीट-पीटकर बुजुर्ग की हत्या, खेत में लगी बाड़ तोड़ने से रोकने पर हुआ विवाद

यूपी के अंबेडकरनगर में रविवार देर रात शराब ठेके के पास कहासुनी के बाद बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करके जानकारी जुटाई। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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घटना सम्मनपुर क्षेत्र के कुर्की बाजार की है। क्षेत्र के ही कुर्की महमूदपुर निवासी चैतू राजभर (60) रात को खेत की रखवाली करने गए थे। रास्ते में शराब ठेके के पास कुछ लोग उनके सब्जी के खेत के चारों तरफ लगे बांस की घेराबंदी तोड़ने लगे। विरोध करने पर उनकी कहासुनी हो गई।आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने बांस से चैतू राजभर पर हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज, सद्दरपुर ले जाया गया। वहां जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है।स्थानीय लोगों के मुताबिक, घटना में शामिल बताए जा रहे लोग शाह सुलेमपुर खपुरा गांव के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने बताया आरोपियों की तलाश की जा रही है।