Jammu: बावे वाली माता की पारंपरिक छड़ी यात्रा पहुंची रियासी, जयघोष से गूंजा शहर

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जम्मू स्थित बावे वाली माता के मंदिर से पारंपारिक छड़ी यात्रा शनिवार दोपहर को जिला मुख्यालय रियासी में पहुंची। ऋषि चौक के पास श्री सनातन धर्म सभा और श्री दुर्गा नाटक मंडली के सदस्यों द्वारा फूल बरसा कर स्वागत किया गया। इसके बाद छड़ी यात्रा सरस्वती नगर,मंडिया मोहल्ला,चौक चबूतरा,मुख्य बाजार में से जयघोष लगाते हुए कालका माता मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंची,मंदिर तक सीडियां चढ़ कर पहुंचा गया। यात्रा में शामिल सभी लोगों ने कालका माता की प्राकृतिक व पवित्र पिंडी समक्ष माथा टेक पूजा की। इस दौरान भजन कीर्तन करते हुए सत्संग किया गया। बाद में यात्रा तहसील भमाग के फगोड़ी को रवाना हुई। सभी यात्रियों ने वहां पर रात्रि विश्राम किया,आज यात्रा पहाड़ी पर स्थित आस्था का केंद्र पांगण देवता देवस्थान पर पहुंचेगी।

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