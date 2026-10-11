{"_id":"6acb8f83986674acfa0dd247","slug":"video-pdp-raises-questions-on-two-years-of-nc-government-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: डोडा में पीडीपी नेता असगर अली का एनसी सरकार पर हमला, बोले- जमीन पर नहीं दिख रहा विकास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: डोडा में पीडीपी नेता असगर अली का एनसी सरकार पर हमला, बोले- जमीन पर नहीं दिख रहा विकास

Nikita Gupta

Updated Sun, 11 Oct 2026 07:00 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 07:00 PM IST







Link Copied



पीडीपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व एमएलसी सैयद असगर अली ने डोडा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के दो साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए विकास कार्यों की आलोचना की और बुरहान वानी पर विवादित बयान को अनजाने में हुई टिप्पणी बताया। ... और पढ़ें

विज्ञापन