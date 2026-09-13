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जम्मू-कश्मीर: डोडा में एनएचएम कर्मचारियों ने एलओपी सुनील शर्मा से लगाई गुहार, मांगों के समाधान की अपील

Nikita Gupta

Updated Sun, 13 Sep 2026 06:57 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 06:57 PM IST







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डोडा में एनएचएम कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने एलओपी सुनील शर्मा से मुलाकात कर जॉब पॉलिसी, वेतन संशोधन, सेवानिवृत्ति लाभ और ईपीएफ समेत लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सुनील शर्मा ने कर्मचारियों को उनकी जायज मांगों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाने और हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। ... और पढ़ें

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