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जम्मू: चिनैनी में पैंथर्स इंडिया की पत्रकार वार्ता, संगठन ने उठाए अहम मुद्दे

Nikita Gupta

Updated Sun, 13 Sep 2026 06:57 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 06:57 PM IST







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चिनैनी कस्बे में पैंथर्स इंडिया के सदस्यों ने पत्रकार वार्ता कर संगठन का पक्ष और विभिन्न जनहित के मुद्दे सामने रखे। इस दौरान सदस्यों ने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए अपनी मांगों और चिंताओं को मीडिया के माध्यम से उठाया। ... और पढ़ें

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