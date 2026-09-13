फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Fire at pesticide factory in Samba 50 workers escaped to safety.

Jammu News: सांबा में कीटनाशक फैक्टरी में आग 50 कर्मियों ने भागकर बचाई जान

Sun, 13 Sep 2026 09:53 PM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 09:53 PM IST
विज्ञापन
Fire at pesticide factory in Samba 50 workers escaped to safety.
रसायनों के जलने से इलाके में जहरीला धुआं और तेज बदबू फैल गई
विज्ञापन

दो दमकल वाहन लगाए गए, आग बुझाने में लग गया एक घंटा
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। रविवार शाम सांबा के सिडको औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब कीटनाशक फैक्टरी इन्सेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड में अचानक भीषण आग लग गई। घटना के वक्त फैक्टरी के अंदर करीब 50 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिन्होंने समय रहते बाहर निकलकर जान बचाई। रसायनों के जलने से इलाके में जहरीला धुआं और तेज बदबू फैल गई। इससे आसपास के लोगों को कुछ देर तक सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दमकल विभाग ने एक घंटे में आग पर काबू पा लिया।
शाम करीब साढ़े चार बजे फैक्टरी की दो मंजिला इमारत के पिछले हिस्से और पहली मंजिल पर स्थित दो केमिकल स्टोर से अचानक धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। आग भड़कते ही वहां काम कर रहे लगभग 50 कर्मचारियों में दहशत फैल गई। सभी ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत इमारत से सुरक्षित बाहर निकलकर प्रबंधन को सूचित किया।
विज्ञापन

शुरुआत में कंपनी प्रबंधन ने वहां मौजूद अग्निशमन उपकरणों और पानी से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन रसायनों के कारण आग बेकाबू होने लगी। स्थिति बिगड़ती देख तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सांबा फायर स्टेशन के प्रभारी घारदीन के नेतृत्व में दो फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने शाम करीब साढ़े पांच बजे आग को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से आग फैक्ट्री के अन्य हिस्सों तक नहीं फैल सकी।
विज्ञापन
विज्ञापन

दो स्टोर रूम तक ही सीमित रही आग
दमकल अधिकारी के अनुसार, आग मुख्य रूप से उन दो स्टोर रूम तक ही सीमित रही जहां केमिकल पाउडर और पेटियां रखी हुई थीं। आग की चपेट में आने से स्टोर का सामान प्रभावित हुआ है, लेकिन वास्तविक आर्थिक नुकसान का आकलन अभी किया जाना बाकी है। इस घटना में कोई जनहानि या कोई घायल नहीं हुआ।

धुएं से सांस लेने में हो रही थी घुटन
कीटनाशक कंपनी में आग से उठा धुआं बेहद खतरनाक था। इसकी तेज गंध के कारण कुछ देर के लिए आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों और अन्य फैक्टरियों के कर्मचारियों को सांस लेने में घुटन और परेशानी महसूस हुई। कंपनी प्रबंधन ने दावा किया है कि उनकी फैक्टरी में फायर सेफ्टी के सभी पुख्ता इंतजाम मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed