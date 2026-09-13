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जम्मू-कश्मीर: डोडा पहुंचे एलओपी सुनील शर्मा, पंचायत चुनाव को लेकर उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना

Nikita Gupta

Updated Sun, 13 Sep 2026 06:57 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 06:57 PM IST







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एलओपी सुनील शर्मा ने डोडा दौरे के दौरान पंचायत चुनाव के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। उन्होंने एनसी के चुनावी रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी ने पहले चुनावों का विरोध किया, लेकिन बाद में खुद चुनाव लड़कर सत्ता हासिल की। ... और पढ़ें

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