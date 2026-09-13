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जम्मू-कश्मीर: यूजीसी के खिलाफ पदयात्रा को सांबा में मिला समर्थन, सामाजिक संगठनों ने बढ़ाया हौसला

Nikita Gupta

Updated Sun, 13 Sep 2026 06:58 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 06:58 PM IST







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सांबा में लखनपुर से शुरू हुई यूजीसी विरोधी पदयात्रा को विभिन्न सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला। अमर क्षत्रिय राजपूत सभा, व्यापार मंडल और ब्राह्मण सभा समेत कई संस्थाओं ने पदयात्रा में शामिल युवाओं का स्वागत कर उनके संघर्ष के प्रति एकजुटता जताई। ... और पढ़ें

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