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जम्मू-कश्मीर: यूजीसी के खिलाफ पदयात्रा को सांबा में मिला समर्थन, सामाजिक संगठनों ने बढ़ाया हौसला

Sun, 13 Sep 2026 06:58 PM IST
Nikita Gupta
Nikita Gupta Nikita Gupta
Updated Sun, 13 Sep 2026 06:58 PM IST
Foot march against UGC receives support in Samba
सांबा में लखनपुर से शुरू हुई यूजीसी विरोधी पदयात्रा को विभिन्न सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला। अमर क्षत्रिय राजपूत सभा, व्यापार मंडल और ब्राह्मण सभा समेत कई संस्थाओं ने पदयात्रा में शामिल युवाओं का स्वागत कर उनके संघर्ष के प्रति एकजुटता जताई।
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