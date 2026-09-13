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जम्मू: विजयपुर में यूजीसी के खिलाफ विशाल पदयात्रा, युवाओं को मिला जनसमर्थन

Nikita Gupta

Updated Sun, 13 Sep 2026 06:57 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 06:57 PM IST







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विजयपुर बाजार में यूजीसी के खिलाफ निकाली गई विशाल पदयात्रा को विभिन्न सामाजिक संगठनों, पूर्व पंचों-सरपंचों और गणमान्य लोगों का समर्थन मिला। इस दौरान लोगों ने पदयात्रियों का फूल-मालाओं से स्वागत कर उनके आंदोलन के प्रति एकजुटता जताई। ... और पढ़ें

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