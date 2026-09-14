बसंत नगर में चोरी : एफएसएल जांच के बाद भी पुलिस के हाथ खाली

- सीसीटीवी भी नहीं, पांच लाख की नकदी व जेवर चोरी के मामले में चोरों तक पहुंचना चुनौतीअमर उजाला ब्यूरोजम्मू/बनतालाब। जानीपुर के बसंत नगर में बंद पड़े घर में शनिवार दोपहर को हुई चोरी के मामले में पुलिस के हाथ 24 घंटे बाद भी खाली हैं। रविवार को एफएसएल की दो सदस्यीय टीम ने पुलिस के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। दरवाजे, ताले और घर के अन्य हिस्सों की बारीकी से जांच की, लेकिन मौके से न तो फिंगर प्रिंट मिले और न कोई ठोस फोरेंसिक साक्ष्य।जांच करने पहुंची टीम ने घर में उन स्थानों को खंगाला, जहां चोरों के संपर्क में आने की संभावना थी। दरवाजे और ताले पर भी फिंगरप्रिंट तलाशे गए, लेकिन नहीं मिला। फिंगरप्रिंट नहीं मिलने के बाद पुलिस को आशंका है कि चोरों ने ग्लव्स पहनकर वारदात को अंजाम दिया होगा। मामले में पुलिस के सामने एक और चुनौती घर और आसपास सीसीटीवी कैमरों का नहीं होना है। कैमरे नहीं होने के कारण वारदात के समय इलाके में आने-जाने वाले लोगों और वाहनों की फुटेज पुलिस को नहीं मिल है। इससे पुलिस अभी तक चोरों की पहचान नहीं कर पाई है। ऐसे में पुलिस अब दूसरे संभावित सुराग के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी एसआई रंजीत ने बताया आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई गई है। संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। गौरतलब है कि बसंत नगर में चोरों ने संजीव कुमार नामक व्यक्ति के घर को निशाना बनाया था। इसमें पांच लाख रुपये नकदी व सोने के जेवरात चोरी होने का दावा किया था। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। अब फोरेंसिक जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिलने से पुलिस के लिए चोरों तक पहुंचना चुनौती बना हुआ है। जानीपुर थाने के एसएचओ शारीक मजीद भट ने बताया कि गली में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। मुख्य सड़के में लगे कैमरों की जांच की जा रही है। पीड़ित परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है।