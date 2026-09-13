जम्मू में लश्कर-जैश की खौफनाक साजिश: कठुआ और सांबा में फिदायीन हमले की फिराक में हैं आतंकी, सेना मुस्तैद

सुरक्षा प्रतिष्ठान और एनएच-44 भी संभावित निशाने पर

इनपुट के अनुसार आतंकियों के संभावित निशानों में जम्मू के सुरक्षा बलों के कैंप और भीड़भाड़ वाले स्थान शामिल हैं। इसके साथ ही कठुआ-सांबा-जम्मू क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के आसपास भी हमले की आशंका जताई गई है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार खतरा केवल सीमा या जंगलों तक सीमित नहीं माना जा रहा। घुसपैठ के बाद आतंकियों के आबादी वाले इलाकों और महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग तक पहुंचने की आशंका है। इसी के मद्देनजर सुरक्षा बलों को अलर्ट करते हुए फील्ड फॉर्मेशन को निवारक तथा एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सीमा क्षेत्र से लेकर जंगलों और जम्मू की ओर आने वाले संभावित मार्गों पर निगरानी बढ़ाने के साथ सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की भी समीक्षा की जा रही है।