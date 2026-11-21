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जम्मू: ठाकुरद्वारा से निकली प्रभात फेरी, आंवले के पेड़ और नगर की परिक्रमा कर मनाई अक्षय नवमी

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:44 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:44 PM IST







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नौशेरा में अक्षय नवमी के अवसर पर ठाकुरद्वारा से प्रभात फेरी निकालकर नगर परिक्रमा की गई और आंवले के वृक्ष की पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दिनभर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर प्रसाद ग्रहण किया और धार्मिक उत्सव को श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया। ... और पढ़ें

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