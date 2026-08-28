Kashmir: बांदीपोरा में विधायक के वायरल बयान पर ठेकेदारों का आक्रोश, सार्वजनिक माफी की मांग

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ठेकेदार एसोसिएशन ने विधायक निजामुद्दीन भट द्वारा ठेकेदारों को लेकर कथित रूप से दिए गए बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष नसीर अहमद मीर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विधायक द्वारा तौर पर कहा गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच होने पर कोई भी ठेकेदार जेल जाने से नहीं बच पाएगा। एसोसिएशन ने विधायक से अपने आरोप साबित करने या सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर ठेकेदार विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

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