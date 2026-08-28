Rajouri: राजोरी में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ नाकाम, सेना की कार्रवाई से लौटे तीनों ड्रोन
रिया समराल, संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Fri, 28 Aug 2026 12:17 PM IST
सार
राजोरी के नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास तीन पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय हवाई क्षेत्र में घुस आए, जिन्हें सेना ने काउंटर-ड्रोन सिस्टम की मदद से वापस खदेड़ दिया।
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विस्तार
जम्मू-कश्मीर के राजोरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक, नौशेरा के रुमलीधारा इलाके में देर रात तीन ड्रोन भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए।
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ड्यूटी पर तैनात जवानों ने ड्रोन की गतिविधि को तुरंत पता किया। इसके बाद सेना ने बिना देर किए अपने काउंटर-ड्रोन सिस्टम सक्रिय कर दिए। भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद तीनों ड्रोन वापस सीमा पार लौट गए।
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घटना के बाद इलाके में एहतियात के तौर पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए हैं और ड्रोन घुसपैठ से जुड़े किसी भी संभावित खतरे की जांच की जा रही है।
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