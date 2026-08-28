Jammu: बिजली दरों में 6.83% बढ़ोतरी के खिलाफ पीडीपी का प्रदर्शन, बढ़ी दरें वापस लेने की मांग

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बिजली टैरिफ में हाल ही में की गई 6.83 प्रतिशत बढ़ोतरी के विरोध में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की बांदीपोरा इकाई ने पार्टी मुख्यालय में प्रदर्शन किया। पीडीपी जिला अध्यक्ष सैयद सज्जाद ने बढ़ोतरी को आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। वहीं, जोनल अध्यक्ष नसीर राही ने सरकार के चुनावी वादे के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के मुद्दे पर भी सवाल उठाया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली दरों में बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करने और मुफ्त बिजली के वादे को पूरा करने की मांग की।

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