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जम्मू-कश्मीर: गांदरबल के जंगल में ट्रेकिंग के दौरान भटके श्रीनगर के दो युवक, खुद पहुंचे गांव

Nikita Gupta

Updated Fri, 09 Oct 2026 05:23 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 05:23 PM IST







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गांदरबल के रेइल गुंड जंगल में ट्रेकिंग के दौरान रास्ता भटक गए श्रीनगर के 19 वर्षीय उजैर किरमानी और मिनाम एजाज सुरक्षित मिल गए हैं। दोनों युवक खुद रेइल गांव पहुंच गए, जिसके बाद गुंड पुलिस ने उन्हें थाने पहुंचाया। इससे पहले युवकों ने डायल 112 पर मदद मांगी थी, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ ने तलाशी अभियान शुरू किया था। ... और पढ़ें

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