जम्मू-कश्मीर: एनएचएम हड़ताल का कुलगाम में असर, पीएचसी किलाम में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

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कुलगाम के पीएचसी किलाम में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन की अनुपस्थिति के कारण मरीजों को इलाज और जांच के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। मरीजों ने सरकार से एनएचएम कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने और हड़ताल के दौरान वैकल्पिक स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है।

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