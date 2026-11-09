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जम्मू-कश्मीर: मानसबाल झील पर मंडराया पर्यावरणीय संकट, संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग

Nikita Gupta

Updated Mon, 09 Nov 2026 04:55 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 04:55 PM IST







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गांदरबल के नागरिकों ने प्रदूषण और बिगड़ती पारिस्थितिकी को लेकर मानसबाल झील के संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। 'फिक्र-ए-मानसबाल' पहल के तहत लोगों ने सीवेज प्रबंधन, कचरे के निस्तारण, प्राकृतिक जलस्रोतों की सुरक्षा और पर्यटन विकास के बजाय झील के वैज्ञानिक संरक्षण को प्राथमिकता देने की अपील की है। ... और पढ़ें

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