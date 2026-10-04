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जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में विकास कार्यों ने पकड़ी रफ्तार, सड़कों की मैकडमाइजेशन से लोगों में खुशी

Nikita Gupta

Updated Sun, 04 Oct 2026 07:11 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 07:11 PM IST







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गांदरबल जिले में सड़क मैकडमाइजेशन समेत विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों की तेज रफ्तार से स्थानीय लोगों में खुशी है। लोगों ने विकास कार्यों में तेजी का श्रेय विधायक उमर अब्दुल्ला के प्रयासों को देते हुए इसे क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण बताया है। ... और पढ़ें

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