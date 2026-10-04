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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Rajouri News ›   Terrorists in Rajouri abducted a villager and forced him to act as a guide

काले कपड़े, भारी बैग और हाथों में हथियार: ग्रामीण को उठाकर जंगल ले गए आतंकी, बनाया गाइड, तीन घंटे बाद छोड़ा

Sun, 04 Oct 2026 07:48 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला, नेटवर्क राजोरी
अमर उजाला, नेटवर्क राजोरी Published by: Nikita Gupta Updated Sun, 04 Oct 2026 07:48 PM IST
सार

राजोरी के सुंदरबनी में तीन संदिग्ध आतंकियों ने ग्रामीण अनिल सूदन को गनपॉइंट पर अगवा कर करीब तीन घंटे तक जंगल में गाइड के तौर पर इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया।

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Terrorists in Rajouri abducted a villager and forced him to act as a guide
सर्च ऑपरेशन जारी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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राजोरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर के अपर लार्डिया इलाके में शनिवार देर रात तीन संदिग्ध आतंकियों ने अनिल सूदन नामक एक ग्रामीण को उसके घर के पास से गनपॉइंट पर अगवा कर लिया। इलाके की भौगोलिक स्थिति से अनजान इन आतंकियों ने ग्रामीण का इस्तेमाल दुआ खड्ड जंगल तक पहुंचने के लिए गाइड के तौर पर किया। करीब तीन घंटे तक साथ रखने के बाद तड़के करीब 3:15 बजे आतंकियों ने उसे छोड़ दिया। वहां से वापस लौटकर अनिल ने तुरंत पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दी। घटना की जानकारी सामने आते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

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सूचना मिलते ही पुलिस और सेना की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और दुआ खड्ड के जंगलों की घेराबंदी कर आनन-फानन में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि रविवार देर शाम तक इन संदिग्धों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है और न ही उनसे कोई संपर्क हो सका है। दुआ खड्ड इलाके में सुरक्षाबलों का तलाशी अभियान के बीच सुंदरबनी क्षेत्र के ही मंडुगाला ढोक जंगल क्षेत्र में भी संदिग्ध देखे गए। सूत्रों के अनुसार सुरक्षाबलों को स्थानीय लोगों ने इलाके में काले कपड़े पहने दो संदिग्ध व्यक्तियों को देखा है। इन संदिग्धों की पीठ पर भारी बैग और हाथों में हथियार हैं। सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों ने मंडुगाला ढोक के पूरे जंगली इलाके को भी चारों तरफ से घेर लिया है।

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गांवों में दहशत, चप्पे-चप्पे पर पहरा
राजोरी-पुंछ के पीर पंजाल क्षेत्र में आतंकियों द्वारा ग्रामीण के अपहरण और जबरन गाइड बनाने की घटना से लोगों में खाैफ है। घटना से सुंदरबनी और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण रात की घटना के बाद से डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं।

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उधमपुर के रामनगर क्षेत्र में भी दिखे संदिग्ध
उधमपुर के चिगली केया गांव में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि और संभावित आतंकियों की मौजूदगी से संबंधित इनपुट मिला था। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जंगल क्षेत्र की घेराबंदी की। इसके बाद जवानों ने संभावित ठिकानों, जंगल के दुर्गम हिस्सों और आवाजाही के संभावित रास्तों को खंगालना शुरू किया। बता दें कि 17 सितंबर को उधमपुर के मजालता इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे, जबकि एक आतंकवादी घायल होने के बावजूद भागने में सफल रहा था।

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