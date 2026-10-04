काले कपड़े, भारी बैग और हाथों में हथियार: ग्रामीण को उठाकर जंगल ले गए आतंकी, बनाया गाइड, तीन घंटे बाद छोड़ा

सूचना मिलते ही पुलिस और सेना की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और दुआ खड्ड के जंगलों की घेराबंदी कर आनन-फानन में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि रविवार देर शाम तक इन संदिग्धों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है और न ही उनसे कोई संपर्क हो सका है। दुआ खड्ड इलाके में सुरक्षाबलों का तलाशी अभियान के बीच सुंदरबनी क्षेत्र के ही मंडुगाला ढोक जंगल क्षेत्र में भी संदिग्ध देखे गए। सूत्रों के अनुसार सुरक्षाबलों को स्थानीय लोगों ने इलाके में काले कपड़े पहने दो संदिग्ध व्यक्तियों को देखा है। इन संदिग्धों की पीठ पर भारी बैग और हाथों में हथियार हैं। सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों ने मंडुगाला ढोक के पूरे जंगली इलाके को भी चारों तरफ से घेर लिया है।