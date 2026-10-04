फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Son did not return home even after mother's death

जम्मू-कश्मीर: मां की मौत के बाद भी घर नहीं लौटा बेटा, अंतिम संस्कार से दूरी ने बढ़ाया शक; पुलिस तलाश में जुटी

Sun, 04 Oct 2026 12:36 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Sun, 04 Oct 2026 12:36 PM IST
सार

नानक नगर में गुरचरण कौर की संदिग्ध मौत के बाद उनका बेटा तीन दिन से लापता है और मां के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ जिससे जांच में यह पहलू अहम हो गया है। गांधीनगर पुलिस बेटे की तलाश के साथ उसके प्रदेश से बाहर होने की आशंका और महिला के संपर्क में रहे लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

विज्ञापन
Son did not return home even after mother's death
गुरशरण कौर (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नानक नगर में गुरचरण कौर की मौत के बाद कई सवाल परिवार और जांच में जुटी पुलिस के सामने हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उनके बेटे को लेकर है। वीरवार को मां की मौत के बाद से ही बेटा गायब है। शुक्रवार को अंतिम संस्कार में भी शामिल होने नहीं आया। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में उसके प्रदेश से बाहर होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस उसकी मौजूदगी और आने-जाने से जुड़ी जानकारी जुटा रही है।वीरवार को गुरचरण कौर का शव नानक नगर स्थित घर के एक कमरे में मिला था। शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था। घर के भीतर इस तरह शव मिलने की सूचना से इलाके में हर कोई परेशान था। मां की मौत के तीन दिन बाद भी बेटा घर नहीं लौटा है। ऐसे में पुलिस की जांच बेटे की गिरफ्तारी पर टीकी है।

विज्ञापन

गांधीनगर पुलिस के अनुसार गुरचरण कौर की मौत के बाद परिवार के सदस्यों और आसपास रहने वाले लोगों से भी जानकारी जुटाई है। अब तक की जांच में वारदात को अंजाम देने का कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल पा रहा है। बेटा ही माता-पिता का एकमात्र सहारा है।

पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही है कि वारदात से पहले वह किन लोगों के संपर्क में थीं और घर में उस दौरान कौन-कौन आया था। इसी बीच बेटे का अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचना पुलिस के लिए जांच का एक अहम बिंदु बन गया है। उसके प्रदेश से बाहर होने की आशंका की भी पड़ताल की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed