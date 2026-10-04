जम्मू-कश्मीर: मां की मौत के बाद भी घर नहीं लौटा बेटा, अंतिम संस्कार से दूरी ने बढ़ाया शक; पुलिस तलाश में जुटी

नानक नगर में गुरचरण कौर की मौत के बाद कई सवाल परिवार और जांच में जुटी पुलिस के सामने हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उनके बेटे को लेकर है। वीरवार को मां की मौत के बाद से ही बेटा गायब है। शुक्रवार को अंतिम संस्कार में भी शामिल होने नहीं आया। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में उसके प्रदेश से बाहर होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस उसकी मौजूदगी और आने-जाने से जुड़ी जानकारी जुटा रही है।वीरवार को गुरचरण कौर का शव नानक नगर स्थित घर के एक कमरे में मिला था। शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था। घर के भीतर इस तरह शव मिलने की सूचना से इलाके में हर कोई परेशान था। मां की मौत के तीन दिन बाद भी बेटा घर नहीं लौटा है। ऐसे में पुलिस की जांच बेटे की गिरफ्तारी पर टीकी है।

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