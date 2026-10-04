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हाशिम मूसा को कौन दे रहा था पनाह और रसद?: मुठभेड़ स्थल के पास मिला संदिग्ध बैग, दवाइयां और खाने का सामान बरामद

Sun, 04 Oct 2026 06:36 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला, नेटवर्क श्रीनगर
अमर उजाला, नेटवर्क श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Sun, 04 Oct 2026 06:36 PM IST
सार

बडगाम के दूधपथरी में हाशिम मूसा के मारे जाने के बाद पुलिस ने मुठभेड़ स्थल के पास से दवाइयों और खाने-पीने के सामान से भरा बैग बरामद किया है। पुलिस अब इस सामान के स्रोत और मूसा को लॉजिस्टिक मदद पहुंचाने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स व अन्य सहयोगियों की भूमिका की जांच कर रही है।

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Budgam Police Recover Bag Containing Medicines and Eatables Near Encounter Site; Investigation Underway
दवाइयां और खाने-पीने का सामान बरामद - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में 29 सितंबर को हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस की जांच में अहम सुराग सामने आया है। बडगाम पुलिस ने पालमेदन, दूधपथरी के मुठभेड़ स्थल के पास से एक बैग बरामद किया है जिसमें दवाइयां और खाने-पीने का सामान मिला है।

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पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में आशंका है कि बरामद सामान मारे गए लश्कर-ए-ताइबा के शीर्ष कमांडर हाशिम मूसा के इस्तेमाल के लिए लाया गया था। इस बरामदगी को इलाके में उसकी मौजूदगी और उसे मिलने वाली संभावित लॉजिस्टिक मदद की जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह सामान कहां से आया इसे घटनास्थल के पास किसने रखा और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे। जांच में ओवरग्राउंड वर्कर्स साजिश में शामिल लोगों और अन्य सहयोगियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

29 सितंबर को सुरक्षाबलों ने खुफिया सूचना के आधार पर पालमेदन दूधपथरी इलाके में संयुक्त अभियान चलाया था। इसी दौरान हुई मुठभेड़ में हाशिम मूसा मारा गया था।

बरामद बैग से जुड़े सुराग खानसाहिब थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 181/2026 की जांच का हिस्सा हैं। जांच एजेंसियां अब संदिग्ध लॉजिस्टिक नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों की पहचान कर उनकी भूमिका स्थापित करने में जुटी हैं।

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