{"_id":"6b09772ed9b9a01722026c4e","slug":"video-demand-to-pave-the-road-before-winter-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: सर्दियों से पहले सड़क पक्की करने की मांग, अखल गांव के लोग अस्थायी मरम्मत से नाखुश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: सर्दियों से पहले सड़क पक्की करने की मांग, अखल गांव के लोग अस्थायी मरम्मत से नाखुश

Nikita Gupta

Updated Fri, 27 Nov 2026 05:57 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 05:57 PM IST







Link Copied



मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के अखल गांव के निवासी सड़क की अस्थायी मरम्मत के बजाय स्थायी मैकडमाइजेशन की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सर्दियों में सड़क पर आवाजाही मुश्किल होगी जबकि अधिकारियों के अनुसार स्थायी निर्माण मौजूदा कार्ययोजना में शामिल नहीं है, लेकिन भविष्य की परियोजनाओं में इस पर विचार किया जा सकता है। ... और पढ़ें

विज्ञापन