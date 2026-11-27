

प्रशिक्षण में इलेक्ट्रिक डिवीजन-I, सब-ट्रांसमिशन डिवीजन-I और इलेक्ट्रिक डिवीजन-III, जेपीडीसीएल जम्मू के लाइनमैन शामिल हुए। विभाग के प्रशिक्षकों ने कर्मचारियों को बिजली से जुड़े कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने सप्लाई बंद करने और लाइन को सुरक्षित तरीके से आइसोलेट करने, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का सही इस्तेमाल तथा उचित अर्थिंग के बारे में जानकारी दी।



प्रशिक्षकों ने लाइनमैन को रखरखाव और बिजली आपूर्ति बहाल करने के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि काम के दौरान सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना बेहद जरूरी है।



कार्यक्रम के दौरान मेडिकल टीम ने सीपीआर का प्रदर्शन भी किया। इसके जरिए कर्मचारियों को कार्यस्थल पर किसी आपात स्थिति में लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी प्राथमिक कौशल सिखाए गए।



कार्यक्रम का आयोजन कार्यकारी अभियंता भानु प्रताप सिंह जम्वाल के मार्गदर्शन में किया गया। उन्होंने नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि विभाग भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम जारी रखेगा।