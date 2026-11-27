जम्मू: सीमावर्ती गांवों में अलर्ट, संदिग्धों की सूचना के बाद सुरक्षाबलों ने घेरा क्षेत्र; तलाशी अभियान जारी
अमर उजाला नेटवर्क, पुंछ Published by: Nikita Gupta Updated Fri, 27 Nov 2026 12:39 PM IST
सार
पुंछ के सावजियां सेक्टर में एक दो संदिग्ध व्यक्तियों को देखे जाने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने उढ़ीपुरा, नेड़ियां और गली मैदान समेत कई इलाकों में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया।
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विस्तार
जिले की मंडी तहसील के नियंत्रण रेखा (एलओसी) से सटे सावजियां सेक्टर के कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया है। स्थानीय लोगों की ओर से एक से दो संदिग्ध व्यक्तियों को देखे जाने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी।
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सूत्रों के अनुसार संदिग्धों की गतिविधि की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने सावजियां सेक्टर के उढ़ीपुरा, नेड़ियां और गली मैदान क्षेत्रों की घेराबंदी कर तलाशी शुरू की। इन इलाकों में संदिग्धों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। नियंत्रण रेखा के नजदीक होने के कारण सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र में सतर्कता बरत रहे हैं। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है।
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