जिले की मंडी तहसील के नियंत्रण रेखा (एलओसी) से सटे सावजियां सेक्टर के कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया है। स्थानीय लोगों की ओर से एक से दो संदिग्ध व्यक्तियों को देखे जाने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी।

विज्ञापन





सूत्रों के अनुसार संदिग्धों की गतिविधि की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने सावजियां सेक्टर के उढ़ीपुरा, नेड़ियां और गली मैदान क्षेत्रों की घेराबंदी कर तलाशी शुरू की। इन इलाकों में संदिग्धों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। नियंत्रण रेखा के नजदीक होने के कारण सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र में सतर्कता बरत रहे हैं। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है।