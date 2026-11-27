सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत रास्ते की मरम्मत

मंत्री ने रास्ते की मरम्मत को वर्ष 2012 में हुई एक बड़ी दुर्घटना के बाद सुरक्षा से जुड़ी आवश्यकताओं से भी जोड़ा। उन्होंने बताया कि उस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें रास्ते को 12 फीट चौड़ा बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत बीआरओ रास्ते के टूटे किनारों क्षतिग्रस्त टाइलों और अन्य हिस्सों की मरम्मत कर रहा है।



मंत्री ने धार्मिक स्थल को राजनीति से जोड़ने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि पवित्र धार्मिक स्थल को राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है।



नेताओं और पर्यावरण विशेषज्ञों ने जताई चिंता

शेषनाग के पास भारी मशीनों के इस्तेमाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरण से जुड़े लोगों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र बेहद संवेदनशील है और ऐसे कार्यों से झील, आसपास के प्राकृतिक वातावरण तथा नीचे की ओर बहने वाले जल स्रोतों पर असर पड़ सकता है।



पूर्व सांसद आगा रूहुल्ला मेहदी, पीडीपी प्रवक्ता मोहित भान और हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने भी इस गतिविधि को लेकर चिंता जाहिर की है।



शेषनाग झील के आसपास का विवाद अब अमरनाथ यात्रा मार्ग पर बुनियादी ढांचे के रखरखाव और हिमालय के संवेदनशील पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन को लेकर बहस का विषय बन गया है। अधिकारियों के अनुसार, यात्रा समाप्त होने के बाद मार्गों की मरम्मत और रखरखाव का काम नियमित रूप से किया जाता है।