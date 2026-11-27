वहीं, कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए शीतकालीन अवकाश 14 दिसंबर से शुरू होगा। इन कक्षाओं के स्कूल अगले वर्ष 22 फरवरी को दोबारा खुलेंगे।



घाटी के अधिकांश इलाकों में रात का तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। सूखी ठंड के कारण बच्चों और बुजुर्गों को सांस संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तापमान में लगातार गिरावट और ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने विद्यार्थियों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया है।