भाजपा प्रवक्ता अरुण गुप्ता ने बताया कि पदयात्रा शनिवार सुबह पंजतीर्थी से शुरू होगी और ब्राह्मण सभा के पास परेड ग्राउंड में समाप्त होगी। यहां एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे।



यह रैली देशभर में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना और कांग्रेस की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर पैदा किए जा रहे भ्रम और अराजकता का जवाब देना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस एसआईआर के मुद्दे पर देशभर में भ्रम का माहौल बना रही है और विभिन्न राज्यों में जाकर इस प्रक्रिया के खिलाफ अभियान चला रही है।



उन्होंने कहा कि भाजपा इस कार्यक्रम के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा और अराजकता समाप्त करने का संदेश जनता तक पहुंचाना चाहती है। पार्टी का आरोप है कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार के खिलाफ गलत सूचनाएं फैलाकर भ्रम और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहा है।



भाजपा देश के प्रत्येक प्रशासनिक जिले में हजारों लोगों की भागीदारी के साथ रैलियां आयोजित करेगी। उन्होंने जम्मू कार्यक्रम के लिए समय निकालने पर राजनाथ सिंह का आभार जताया। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे चुनावी हार से सीखना चाहिए न कि मतदाता सूची पुनरीक्षण।



भाजपा ने 22 अक्तूबर को अपना राष्ट्रव्यापी 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान शुरू किया था। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से जनसभाएं, पदयात्राएं, युवा सम्मेलन और जमीनी स्तर पर जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि अभियान का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करना तथा कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की ओर से फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का मुकाबला करना है।