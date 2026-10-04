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जम्मू-कश्मीर: गांदरबल जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर, सीआरपीएफ 118 बटालियन ने बढ़ाया मदद का हाथ

Nikita Gupta

Updated Sun, 04 Oct 2026 07:12 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 07:12 PM IST







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गांदरबल जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीआरपीएफ की 118वीं बटालियन के जवानों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता बढ़ाना और लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना रहा। ... और पढ़ें

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