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जम्मू-कश्मीर: 'हर बूंद बचा सकती है जिंदगी', गांदरबल में महिला रक्तदाता ने साझा किया अनुभव

Nikita Gupta

Updated Sun, 04 Oct 2026 07:12 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 07:12 PM IST







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गांदरबल जिला अस्पताल में वरिष्ठ महिला रक्तदाता से खास बातचीत में उन्होंने नियमित रक्तदान के अपने अनुभव साझा किए और इसे जीवन बचाने वाली नेक पहल बताया। उन्होंने लोगों से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील करते हुए कहा कि रक्त की एक यूनिट जरूरतमंद मरीज के लिए जीवन की उम्मीद बन सकती है। ... और पढ़ें

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