बैठक में कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) सुजीत कुमार, सेना की विक्टर फोर्स और किलो फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) समेत पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।



कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार बैठक में घाटी के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने, ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत करने, क्षेत्र में निगरानी और खुफिया जानकारी साझा करने पर विशेष जोर दिया गया।



सतर्क और सक्रिय सुरक्षा ग्रिड बनाए रखने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया ताकि सभी सुरक्षा एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई कर सकें।