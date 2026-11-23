श्रीनगर में भी इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड हुई। यहां न्यूनतम तापमान माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब आधा डिग्री कम है।



दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड में न्यूनतम तापमान माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में पारा माइनस 2.0 डिग्री तक गिर गया। पर्यटन स्थल पहलगाम में न्यूनतम तापमान माइनस 3.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है।



वहीं, कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान माइनस 1.4 डिग्री और कोकरनाग में 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।



मौसम विभाग ने महीने के अंत तक घाटी में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान जताया है। साथ ही रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई है जिससे आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है।