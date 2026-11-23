इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को प्रशासन की ओर से धमकाया जा रहा है और परीक्षा में फेल करने की चेतावनी दी जा रही है। उन्होंने इसे सरकार और प्रशासन की तानाशाही बताते हुए कहा कि डॉक्टर केवल अपने स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।



उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद से पीजी डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी नहीं हुई है। दूसरे राज्यों से तुलना करते हुए उन्होंने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में पीजी डॉक्टरों को अधिकतम करीब 70 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलता है, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में उन्हें कम से कम 1.5 लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।



इल्तिजा ने कहा कि पीजी डॉक्टर अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं। वे दिन-रात अस्पतालों में सेवाएं देते हैं और उनकी ड्यूटी के घंटे भी बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में उनके स्टाइपेंड में बढ़ोतरी किया जाना जरूरी है।



उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से डॉक्टरों की मांग पर जल्द निर्णय लेने की अपील करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों को धमकाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए।



इल्तिजा मुफ्ती ने जीएमसी श्रीनगर में मीडिया के प्रवेश पर रोक को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को मीडिया से बात करने और बाहर आने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है।