{"_id":"6b02c0db784ba2937c05df7c","slug":"video-ddc-jasvir-singh-and-former-sarpanch-surjit-singh-join-the-party-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"उधमपुर: डीडीसी जसवीर सिंह और पूर्व सरपंच सुरजीत सिंह पार्टी में शामिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उधमपुर में डीडीसी पंचेरी-मोंगरी जसवीर सिंह और गलियोट पंचायत के पूर्व सरपंच सुरजीत सिंह ने अपने समर्थकों के साथ जम्मू स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित मगोत्रा की मौजूदगी में वरिष्ठ नेताओं ने उनका पार्टी में स्वागत किया, जिससे कांग्रेस को स्थानीय स्तर पर मजबूती मिलने की उम्मीद है।

... और पढ़ें