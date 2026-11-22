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जिले में बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों को पारंपरिक खेती के साथ नई फलदार फसलों की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को बागवानी परिसर ऊधमपुर में एक दिवसीय किसान जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। बागवानी विभाग ऊधमपुर की ओर से केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान (सीआईटीएच), श्रीनगर के सहयोग से आयोजित इस शिविर में चिनैनी, लाटी, मोंगरी, पथी और पंगारा सहित विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे किसानों ने भाग लिया। शिविर में किसानों को कीवी, ड्रैगन फ्रूट और सेब की खेती की संभावनाओं, आधुनिक बागवानी तकनीकों और सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

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