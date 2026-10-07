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पुलवामा: पंपोर में कश्मीर सिटी एफसी का जलवा, श्रीनगर स्टार्स को 1-0 से हराकर जीता खिताब

Nikita Gupta

Updated Wed, 07 Oct 2026 06:22 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 06:22 PM IST

पंपोर में फ्लडलाइट के बीच खेले गए IFA पंपोर फुटबॉल 7-ए-साइड टूर्नामेंट के फाइनल में कश्मीर सिटी एफसी ने श्रीनगर स्टार्स एफसी को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट में कश्मीर घाटी की 32 टीमों ने हिस्सा लिया। ... और पढ़ें

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