अनंतनाग: नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, आठ दुकानें और मकान समेत 4.17 करोड़ की संपत्ति अटैच
अनंतनाग पुलिस ने ड्रग तस्कर इश्फाक अहमद मीर की करीब 4.17 करोड़ की अचल संपत्ति अटैच की है जिसमें एक मकान, आठ दुकानें, पांच कमरे और अन्य संपत्तियां शामिल हैं।
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जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ड्रग तस्कर की करीब 4.17 करोड़ की अचल संपत्ति अटैच की है। यह कार्रवाई नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कसने और तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के अभियान के तहत की गई है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी इश्फाक अहमद मीर की संपत्ति अटैच की गई है। आरोपी कई एनडीपीएस मामलों में शामिल रहा है। कार्रवाई के तहत एक रिहायशी मकान, आठ दुकानें, पांच कमरे, एक फायर सर्विस शेड, एक शौचालय और दो वॉशरूम को अटैच किया गया है। इन संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत करीब 4.17 करोड़ बताई गई है।
यह कार्रवाई नशा तस्करी से जुड़े अवैध कारोबार की कमाई और उससे बनाए गए संपत्ति नेटवर्क की पहचान कर कानून के तहत कार्रवाई करने के प्रयासों का हिस्सा है। अनंतनाग पुलिस ने स्पष्ट किया कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।