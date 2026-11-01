{"_id":"6ae740b3451083f6740cf1b4","slug":"video-speeding-truck-wreaks-havoc-at-kalibari-chowk-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कठुआ: कालीबड़ी चौक पर तेज रफ्तार ट्रक का कहर, 12 वर्षीय बच्चे की मौत, छह घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के कालीबड़ी चौक में एक भीषण सड़क हादसा पेश आया, जहां एक ट्रक की टक्कर से दो मेटाडोर, एक ऑटो और एक स्कूटी हादसे की चपेट में आ गए। इस दर्दनाक हादसे में छह लोग घायल हो गए, जबकि 12 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है।

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