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कठुआ सड़क हादसा: बेकाबू ट्रक ने तीन वाहनों को मारी टक्कर, 13 साल के शिवम की मौत, सात लोग घायल

Sun, 01 Nov 2026 02:42 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला, नेटवर्क कठुआ
अमर उजाला, नेटवर्क कठुआ Published by: Nikita Gupta Updated Sun, 01 Nov 2026 02:42 PM IST
सार

कठुआ के कालीबाड़ी चौक पर तेज रफ्तार ट्रक ने दो मिनी बसों और एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 13 वर्षीय शिवम की मौत हो गई और सात लोग घायल हो गए।

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Road crash in Kathua leaves boy dead Jammu
Accident Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने दो मिनी बसों और एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और सात अन्य लोग घायल हो गए।

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हादसा सुबह करीब 8:30 बजे व्यस्त कालीबाड़ी चौक पर हुआ। ट्रक जम्मू से लखनपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक ने सड़क पर चल रहे दो मिनी बसों और एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी।
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हादसे में शिवम नाम के 13 वर्षीय बच्चे की जान चली गई और सात लोग घायल हो गए। घायलों में एक 10 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। सभी घायलों को उपचार के लिए कठुआ के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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