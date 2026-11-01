कठुआ सड़क हादसा: बेकाबू ट्रक ने तीन वाहनों को मारी टक्कर, 13 साल के शिवम की मौत, सात लोग घायल

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने दो मिनी बसों और एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और सात अन्य लोग घायल हो गए।

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हादसा सुबह करीब 8:30 बजे व्यस्त कालीबाड़ी चौक पर हुआ। ट्रक जम्मू से लखनपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक ने सड़क पर चल रहे दो मिनी बसों और एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। विज्ञापन



हादसे में शिवम नाम के 13 वर्षीय बच्चे की जान चली गई और सात लोग घायल हो गए। घायलों में एक 10 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। सभी घायलों को उपचार के लिए कठुआ के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा सुबह करीब 8:30 बजे व्यस्त कालीबाड़ी चौक पर हुआ। ट्रक जम्मू से लखनपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक ने सड़क पर चल रहे दो मिनी बसों और एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी।हादसे में शिवम नाम के 13 वर्षीय बच्चे की जान चली गई और सात लोग घायल हो गए। घायलों में एक 10 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। सभी घायलों को उपचार के लिए कठुआ के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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