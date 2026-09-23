फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   fir rajistered

Kathua News: पुलिस ने हत्या की बजाए आतमहत्या के लिए उकसाने की धारा में दर्ज किया मुकदमा

Wed, 23 Sep 2026 02:28 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
fir rajistered
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

आरएस पुरा। सीमावर्ती गांव सई सरदारी में विवाहिता सुषमा देवी की माैत के मामले में पति सहित छह आरेापियों की गिरफ्तारी व मामले में बीएनएस की धारा 108 के तहत कार्रवाई पर मृतका के परिजनों में आक्रोश है। सभी ने मांग की है कि आरोपियों पर हत्या की धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। पुलिस ने पूरे मामले में बीएनएएस की धारा 108 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जिसमें आत्महत्या के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना या मजबूर करना होता है। यह गैर जमानती धारा है।
मृतका सुषमा देवी के मायके वालों ने ससुराल पर दहेज के लिए हत्या करने का आरेाप लगाया है। पुलिस ने हंगामे के बाद सोमवार को पति सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया लेकिन मुकदमा दर्ज करने में सीधे हत्या की धारा न जोड़कर आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद चर्चाएं शुरू हो गईं कि कहीं न कहीं पुलिस आरेापियों को बचाने का काम कर रही है। पूरे मामले में जहां परिजनों के आक्रोश के बाद घटना में पथराव के कारण एसआई सहित तीन पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हालात बेकाबू होने के बाद अधिकारियों ने मोर्चा संभाला तब जाकर स्थिति नियंत्रित की जा सकी। पुलिस ने आननफानन कार्रवाई कर आरोपियों को दबोचा लेकिन मुकदमा लिखने में खेल कर दिया। जिसके बाद मृतका के परिजनों में आक्रोश देखा जा रहा है। पूरे मामले में प्रभावी कार्रवाई के तहत हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। इस घटना के बाद पिता की तरफ से न्याय की मांग की जा रही है।
विज्ञापन

एडवोकेट रोहित चौधरी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था। लेकिन कानूनी बदलावों के बाद बीएनएस के नए कानून में बीएनएस की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाना या मजबूर करना हैं। पूरी घटना में इसके तहत आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। यह गैर जमानती धारा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed