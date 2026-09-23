Kathua News: उपराज्यपाल ने मां वैष्णो के दरबार में टेका माथा

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जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मंगलवार सुबह धर्मनगरी कटड़ा पहुंचे। उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन कर दरबार में माथा टेका। उपराज्यपाल ने विधिवत तरीके से पूजा-अर्चना भी की। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में शांति और समृद्धि तथा सभी की भलाई के लिए मां भगवती के समक्ष प्रार्थना की। इसके बाद वह कटड़ा से जम्मू के लिए रवाना हुए। ब्यूरो