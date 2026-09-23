Kathua News: पुलिस की अवैध खनन पर कार्रवाई, छह ट्रैक्टर-ट्रॉली ज़ब्त
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:28 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
पुंछ। जिले में अवैध खनन और छोटे खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ़ जारी अभियान के तहत मंगलवार को पुंछ पुलिस ने अजोट और पुंछ नगर के आस पास के क्षेत्रों में विशेष नाके लगाए। इस बिना वैध अनुमति के अवैध खनन से निकाली गई रेत और बजरी ले जा रही छह ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को मौके पर ही ज़ब्त कर खनन विभाग को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा।
विज्ञापन
पुंछ। जिले में अवैध खनन और छोटे खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ़ जारी अभियान के तहत मंगलवार को पुंछ पुलिस ने अजोट और पुंछ नगर के आस पास के क्षेत्रों में विशेष नाके लगाए। इस बिना वैध अनुमति के अवैध खनन से निकाली गई रेत और बजरी ले जा रही छह ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को मौके पर ही ज़ब्त कर खनन विभाग को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा।