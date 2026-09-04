Hindi News
›
Video
›
Jammu and Kashmir
›
Kathua News
›
al Shakti Department employees have expressed resentment over not receiving their salaries for the past four months, stating that the non-payment is causing them financial hardship.
{"_id":"6a9a909404a3809cca0ad359","slug":"video-al-shakti-department-employees-have-expressed-resentment-over-not-receiving-their-salaries-for-the-past-four-months-stating-that-the-non-payment-is-causing-them-financial-hardship-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"Kathua: चार माह से वेतन नहीं मिला, जलशक्ति विभाग के कर्मचारियों में रोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kathua: चार माह से वेतन नहीं मिला, जलशक्ति विभाग के कर्मचारियों में रोष
कठुआ में चार माह से वेतन नहीं मिलने पर जलशक्ति विभाग के कर्मचारियों ने रोष जताया है और आर्थिक परेशानी की बात कही है। कर्मचारी नेता कुलदीप राज ने चेतावनी दी है कि एक सप्ताह में वेतन नहीं मिला तो जलापूर्ति व्यवस्था ठप कर दी जाएगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।