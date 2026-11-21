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दुबई में डेफ क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, विधायक सुदर्शन बबलू रहे माैजूद

Krishan Singh

Updated Sat, 21 Nov 2026 05:51 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 05:51 PM IST







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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश और जिला ऊना का नाम रोशन करने वाले अंब के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर व भारतीय डेफ क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान वीरेंद्र सिंह (बब्बू) ने विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात की। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने वीरेंद्र सिंह की मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई और उनकी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों से अवगत करवाया। ... और पढ़ें

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