{"_id":"6aa288cdbb707ce9fb0ebc12","slug":"video-una-permanent-solution-found-for-the-water-problem-at-the-baba-siddh-chano-temple-in-thana-kalan-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: थाना कलां बाबा सिद्ध चानो मंदिर में पानी की समस्या का हुआ स्थायी समाधान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के थानाकलां स्थित प्रसिद्ध बाबा सिद्ध चानो मंदिर में पानी की समस्या का स्थायी समाधान कर दिया गया है। मंदिर के हैडपंप में मोटर डालकर पानी की व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। विधायक विवेक शर्मा के समक्ष मंदिर के पुजारी एवं ग्रामीणों ने पानी की समस्या को प्रमुखता से रखा था, जिस पर विधायक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। अब हैडपंप में मोटर डाले जाने से मंदिर परिसर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है।बाबा सिद्ध चानो मंदिर थाना कलां क्षेत्र का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर परिसर के आसपास करीब एक दर्जन परिवार भी रहते हैं। ऐसे में पानी की नियमित व्यवस्था न होने के कारण मंदिर के पुजारी, श्रद्धालुओं तथा स्थानीय परिवारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

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