Una News: कबड्डी प्रतियोगिता में अंब, हरोली और ऊना जोन बने विजेता

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पंडोगा (ऊना)। राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरोली में चल रही जिला स्तरीय अंडर-19 छात्र खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने मैदान में खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कबड्डी के पहले मुकाबले में अंब और गगरेट जोन की टीमें आमने-सामने रहीं। इसमें अंब जोन की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। दूसरे मुकाबले में बंगाणा और हरोली जोन के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें हरोली जोन की टीम विजयी रही। वहीं तीसरे मुकाबले में ऊना और बंगाणा जोन की टीमें भिड़ीं, इसमें ऊना जोन ने जीत हासिल की। खो-खो के मुकाबलों में भी खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। पहले मुकाबले में जीएसएसएस जखेड़ा और इनकमिंग वॉइस जीएसएसएस बंगाणा विद्यालय की टीमें आमने-सामने रहीं, इसमें जखेड़ा विद्यालय की टीम ने जीत दर्ज की। दूसरे मुकाबले में जीएसएसएस रोड़ा और जीएसएसएस नंगल जरियाला के बीच मुकाबला हुआ, इसमें रोड़ा विद्यालय की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी। बैडमिंटन के पहले मुकाबले में जीएसएसएस हरोली ने जीएसएसएस गगरेट को हराकर जीत दर्ज की। दूसरे मुकाबला जीएसएसएस बंगाणा और वशिष्ठ पब्लिक स्कूल ऊना के बीच हुआ, इसमें वशिष्ठ पब्लिक स्कूल की टीम विजयी रही। तीसरे मुकाबले में जीएसएसएस कुठार बीत और जीएसएसएस अंदौरा की टीमों के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें अंदौरा विद्यालय ने जीत अपने नाम की। खेल में जीत के लिए खिलाड़ियों ने पूरी ताकत झोंक दी। आगामी मुकाबलों को लेकर भी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्सुकता बनी हुई है।