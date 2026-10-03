{"_id":"6ac0cca91ea35197240a14cd","slug":"video-una-deshraj-gautam-demands-action-against-the-chief-election-commissioner-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: देशराज गौतम ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऊना जिला कांग्रेस अध्यक्ष देशराज गौतम ने पत्रकार वार्ता कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें पद से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इंडिया' गठबंधन के घटक दलों के साथ मिलकर लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, वोट बचाओ अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। गौतम ने आरोप लगाया कि एसआईआर के तहत मतदाता सूचियों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है और लाखों पात्र मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। उन्होंने दावा किया कि करीब 13 करोड़ 30 लाख वैध वोट हटाए गए हैं। गौतम ने कहा कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर उठ रहे सवालों पर कांग्रेस जनता के बीच अपनी बात रखेगी।

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